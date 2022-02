La Trento Half Marathon sarà alla fiera di Napoli verso metà Marzo

Si rafforza il legame sportivo tra il Trentino e Napoli con la presenza di Trento Running Festival al villaggio allestito alla fiera d’Oltremare in occasione della Napoli City Half Marathon di domenica. Insomma, in attesa della ormai tradizionale presenza della Valle di Sole e del Trentino alla prossima Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) del 18-20 marzo, sempre negli stessi padiglioni fieristici sono i campioni dell’atletica leggera a sostituire quelli calcistici de SSC Napoli.

“Questo è un appuntamento per noi imperdibile” commenta Ferruccio Demadonna, patron dell’evento di Trento e fratello di Gianni, oggi tra i top manager del mezzofondo a livello mondiale dopo una carriera agonistica di alto livello in pista e su strada. “L’evento di Napoli è una grande occasione di festa oltre che di alto spessore agonistico, con un percorso da favola, e il suo ritorno dopo le difficoltà sociali è un grande momento di gioia per tutta l’atletica internazionale. E poi – aggiunge Demadonna – impossibile non ricordare il fraterno e ormai datato rapporto di amicizia che ci lega con Carlo Capalbio e Luigi Varriale”.

Vi è anche un aspetto agonistico l’evento partenopeo e quello trentino, il cui programma prevede il 75.o Giro al Sas il prossimo primo ottobre con tutte e per domenica 2 ottobre la Trento Half Marathon le manifestazioni per bambini, famiglie e giovani: la presenza nella città del Vesuvio del trentino Yeman Crippa che a Trento lo scorso ottobre fece lo starter.

“Napoli e la Campania sono due terre meravigliose, con un popolo che ti accoglie calorosamente e noi speriamo di poter fare altrettanto ospitando i nostri amici il primo fine settimana di ottobre a Trento su un tracciato ideale anche agli amatori ai quali abbiamo voluto regalare una novità pensata proprio ad hoc: la Quarter che ricalcherà una parte del tracciato della HalfMarathon” aggiunge Demadonna.

La decima Trento HalfMarathon 2021 è stata vinta dell’etiope l’etiope Chimdessa Debale Gudeta con il primato della gara di 1:00’15 e un margine appena inferiore al minuto rispetto al precedente record 2019. In campo femminile successo dell’etiope Alemitu Tariku in 1:08’50.

Il ventisettenne Mktar Edriz, due volte campione del Mondo dei 5.000 metri su pista, ha firmato la 74.a edizione del Giro al Sas 2021, classicissima prova podistica disputata in circuito nel centro storico di Trento sulla distanza di dieci chilometri. Dopo aver trionfato nel 2014, 2015 e 2017 il due volte campione iridato dei 5000 metri ha tagliato il traguardo a braccia levate in 28’13”7.

Fonte: Ufficio stampa Nicer Group