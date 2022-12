Infantino: “La Fifa condanna l’uso della forza da parte della Russia, la violenza non è mai una soluzione”

Gianni Infantino, presidente della FIFA ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, sottolineando la sua preoccupazione per ciò che sta accadendo, e per le conseguenze che potrebbe produrre. “Infantino non si è però sbilanciato sulle prossime partite che dovrebbero essere giocate in territorio russo. “Sono rimasto scioccato da ciò che ho visto, sono preoccupato – le parole di Infantino – per questa situazione. La Fifa condanna l’uso della forza da parte della Russia, la violenza non è mai una soluzione. Chiediamo a tutte le parti in causa di riportare la pace attraverso un dialogo costruttivo”. Ma cosa succederà ora per gli spareggi mondiali che la Russia dovrebbe giocare in casa il 24 marzo contro la Polonia e , se vincerà il 29, contro Svezia o Repubblica Ceca? “La Fifa continuerà a monitorare la situazione – la risposta di Infantino -. Gli sviluppi in relazione alle partite degli spareggi delle qualificazioni mondiali saranno comunicati a tempo debito”.

Factory della Comunicazione

Proprio oggi le federazioni calcio dei tre paesi che dovrebbero recarsi in Russia a fine marzo,Polonia, Svezia e Repubblica Ceca, con una nota congiunta hanno chiesto di ‘ricollocare’ questi incontri. (ANSA).