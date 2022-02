Il centrocampo: Fabian soffre De Jong, Demme è l’uomo in meno

C’è un buco davanti alla difesa e nasce dal centrocampo: la falla è evidente. Demme, preposto a quello, non è in partita e Fabian viene chiuso nel vortice chiamato De Jong. Il Corriere dello Sport giudica così la mediana azzurra:

Fabian Ruiz 4,5

Sbaglia la partita fin dall’inizio. De Jong lo annienta sotto ogni aspetto: per tecnica, corsa e senso tattico. Forse, da spagnolo, sente troppo la partita, ma se è così è una aggravante, non una attenuante.

Demme 4,5

Ha un compito mica da poco: non deve far rimpiangere Anguissa e Lobotka e invece, come il suo compagno di reparto, non capisce la partita. Lascia uno spazio incomprensibile a Pedri, sbaglia gli appoggi, fa una gran confusione e alla fine del primo tempo Spalletti lo mette fuori.