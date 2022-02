Gazzetta – In quattro giorni il Napoli rovina tutto, a Cagliari come contro i catalani

E’ stata davvero deludente la prestazione del Napoli contro il Barcellona ieri sera al Maradona, una sconfitta per 2-4 da cui è scaturita l’eliminazione dall’Europa League. La Gazzetta dello Sport, analizza così questa pesante sconfitta, arrivata dopo lo stentato pareggio contro il Cagliari in campionato. “In quattro giorni il Napoli rovina tutto, perché al di là dell’eliminazione in Europa e dello spettacolo di tiqui-taka offerto dal Barcellona rivitalizzato da Xavi, la squadra azzurra esce con le ossa rotte per il bis di prestazioni inguardabili: a Cagliari come contro i catalani. Che stanno salendo come rendimento e qualità di gioco, ma hanno dominato in maniera imbarazzante. Ora non si tratta di disquisire sull’eliminazione internazionale, ché l’errore più grave è stato nel girone: sarebbe bastato un solo punto con il mediocre Spartak Mosca per andare dritti agli ottavi. Invece la sfida al Barcellona, dopo l’illusione del Camp Nou, ha frantumato ogni certezza della squadra di Luciano Spalletti, che a questo punto sembra anch’egli perplesso sul da farsi”.

