FOTO – Il Sassuolo vicino a mister De Zerbi e al popolo ucraino

Il mondo intero è in apprensione per ciò che sta succedendo in Ucraina dopo l’attacco militare ad opera della Russia. Anche il calcio si sta mobilitando da ieri per smuovere le coscienze in favore della pace. In particolare il Sassuolo Calcio, ha pubblicato sul suo profilo Twitter un messaggio di vicinanza al popolo ucraino ed a mister De Zerbi, ex allenatore della squadra emiliana, ora allo Shaktar Donetsk, bloccato con il suo staff e la squadra in un hotel di Kiev.