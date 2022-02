Fedele, agente: “A Napoli servono i giocatori con gli attributi”

Su Radio Marte, è intervenuto Gaetano Fedele, agente, ecco le sue parole: “Il problema secondo me è l’atteggiamento. Il calcio è bello perché non sempre il più forte vince ma il problema è stato voler affrontare il Barcellona con lo stesso metodo loro. Addirittura il pubblico ha spinto la squadra a gettare la palla avanti. E le due azioni da gol sono arrivate in questo modo. Se ne sono accorti tutti tranne l’allenatore e i calciatori. Perché i calciatori non appongono il loro cervello per rendere più dignitosa la sconfitta? Ieri al 50° la gente abbandonava lo stadio, questa è la più grande sconfitta. Insigne? Ieri ha sbagliato sul corner, peraltro anche vedere che i giocatori fanno 60 metri senza fare fallo è stato brutto. Insigne è stato un grande un giocatore per Napoli ma è stato sopravvalutato rispetto a quello che c’è in Europa. Quando dicono che la Nazionale italiana è forte dicono una sciocchezza, noi siamo anni luce indietro rispetto al calcio europeo. Il Napoli di Reja e Mazzarri non aveva campioni in campo ma dava l’anima. Questo discorso lo facciamo da 5-6 anni: a Napoli servono i giocatori con gli attributi e costano, quindi non verranno mai. Il Napoli è sicuramente più scarso del Barcellona e su 10 partite 9 le vincono loro. Ma è l’atteggiamento che non si riconosce più nei giocatori del Napoli, che forse non stanno capendo il loro vero valore e si stanno sopravvalutando. C’è da fare un grosso reset e capire che il gap contro queste squadre esiste. Mancano uomini di personalità”.