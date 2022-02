EUROPA LEAGUE – Napoli-Barcellona 2-4, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli al “Maradona”, ha cercato di ripetere la prova del Camp Nou nella sfida dell’andata. Il Barcellona passa su contropiede dove Jordi Alba è freddo nel battere Meret. Gli spagnoli iniziano a giocare come sanno e raddoppiano con il tiro a giro sotto l’incrocio di Freddy De Jong. Gli azzurri però hanno un sussulto d’orgoglio e segnano su rigore con Insigne, per il fallo di Ter Stegen su Osimhen visto al VAR. La partita sembra avere un esito diverso, ma arriva la terza rete con il diagonale vincente di Piquè. Nella ripresa arriva la quarta rete con Aubameyang in un’azione da tocchi di prima. La partita non ha quasi nulla da dire se non un diagonale di Osimhen che esce fuori di un soffio e la rete di Politano. Una sconfitta netta dove il divario si è visto in maniera netta ed ora testa alla Lazio. Ecco le pagelle della sfida del “Maradona”.

Top

Di Lorenzo 6 – In una serata dove la difesa ha incassato 4 gol, il terzino ex Empoli ha come sempre lottato fino alla fine. Ha limitato Ferran Torres senza concedergli spazi.

Mario Rui 6 – Dopo Cagliari, per la seconda volta il terzino portoghese ha fatto una prestazione sufficiente. Dal suo lato Adama Traore non ha inciso e nel finale recupera la palla dove segna Politano. Gladiatorio.

Fabian Ruiz 6 – Lo spagnolo non ha ripetuto la prestazione vista al Camp Nou, ma come sempre, lotta fino alla fine anche contro la mediana del Barcellona.

Osimhen 6,5 – L’attaccante nigeriano era la scheggia impazzita e anche stasera ha dato prova della sua forza. Si procura il rigore, poi sfiora la rete nel finale di gara e poi fa da sponda per i compagni. E’ l’arma in più e va sfruttata al meglio.

Politano 6 – Spalletti lo recupera all’ultimo, entra in campo e segna con decisione. Riaverlo per la manovra sarà fondamentale.

Flop

Koulibaly 4,5 – Come a Cagliari, il difensore senegalese, ha sbagliato diversamente in fase d’impostazione. Come se non bastasse Aubameyang lo ha messo più volte in difficoltà. Il Napoli deve ritrovare il Comandante perchè dalle sue prestazioni dipende il finale di stagione.

Rrahamani 4,5 – Il difensore kosovaro ha certamente visto le streghe contro i diavoli del Barcellona. Mai così in affanno come contro l’attacco degli spagnoli e non riesce a cambiare il volto della sua partita.

Demme 4,5 – Il centrocampista tedesco stasera ha davvero fatto fatica, a tenere il ritmo del Barcellona. Tranne in un paio di circostanze, per il resto messo a soqquadro. Ancora lontano dal rendimento della passata stagione.

Elmas 5 – Rispetto alle sfide contro Inter e Cagliari, qualche leggero passo in avanti, ma certamente soffre sulla zona di destra. Nella linea a tre a centrocampo fa più contenimento. Non bene anche stasera, ma almeno ci prova in fase di lotta.

Zielinski 4,5 – Il centrocampista polacco, dopo il gol dell’andata, cercava un’altra serata da ricordare, ma stasera ha sofferto davvero in fase di passaggi ed ha sofferto i ritmi del Barcellona. A questi livelli tanti fattori fanno la differenza.

Insigne 5,5 – La partita del capitano è stata come sempre da apprezzare per impegno e sacrificio. Freddo dal dischetto, ma purtroppo l’errore sul corner pesa. Anche se nella ripresa cerca giocate per i compagni. Esce tra i fischi ed è un brutto segnale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco