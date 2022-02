ESCLUSIVA – F. Cicchella (comico): “Del Napoli vorrei imitare mister Spalletti. Vi dico il perchè”

In questo periodo tra calcio, Covid e non solo, ridere è la miglior medicina per staccare dalla routine quotidiana. Dal 4 al 13 Marzo al Teatro Augusteo ci sarà lo spettacolo “Bis” di Francesco Cicchella, una sorta di monologo tra imitazioni e non solo. Ilnapolionline.com lo ha intervistato anche sul momento del Napoli e non solo.

Dal 4 Marzo ci sarà il tuo spettacolo “Bis”. Ce ne parleresti e poi presenteresti il tuo cast? “Sarò in scena al teatro Augusteo con lo spettacolo “BIS!”, scritto da me, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis. E’ un one man show esilarante, con tutti i miei cavalli di battaglia: le parodie di Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri, e anche tante performance completamente inedite. Comicità e musica dal vivo, uno spettacolo ricco di emozioni e risate”.

Delle tue tantissime imitazioni, quali sei più legato in maniera particolare? “Sono legato a tutti i personaggi, ma se dovessi sceglierne uno direi il prossimo, quello che non ho ancora fatto”.

Del recente Sanremo hai da poco imitato a “Stasera tutto è possibile” Achille Lauro? Cosa ti ha colpito del recente vincitore di una voce a San Marino? “La mia parodia di Achille Lauro è una critica a chi giustifica il puro esibizionismo con altro, come, ad esempio, una presunta intellettualità. Non so se sia effettivamente così per Lauro, ma lo spunto era troppo fertile per non cogliere l’occasione”.

Se oggi dovessi scegliere un calciatore del Napoli da imitare quale ti ispira per lo spettacolo “Bis”? “Probabilmente non un calciatore, perchè mister Spalletti ha un modo di comunicare spesso ironico, senza nulla togliere alla professionalità”.

Infine sul Napoli di questa stagione, un aggettivo per definire Spalletti e cosa ti aspetti in questo finale di campionato? “Come dicevo, Spalletti è un grande professionista, molto ironico, da lui e da tutto il Napoli mi aspetto qualche soddisfazione, meglio non dire altro, sai, la scaramanzia”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

