De Magistris: “Napoli è una città piena di energia, De Laurentiis meglio di De Luca”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris:

“Napoli è una pentola a pressione, una città in cui devi far uscire le energie. In questi anni l’effervescenza è stato un bene della città, non un male. De Laurentiis o De Luca? Parliamo di pace, non di guerra. Mai nessuno è riuscito a intimorirmi.

Aurelio ogni tanto agitava, essendo presidente del Napoli pensava magari che mettendomi contro i tifosi mi facesse arretrare. Tra i due, dovendo scegliere, andrei a cena con De Laurentiis. Con De Laurentiis devi pagare tu, lui non paga (ride, ndr). Lui è come le targhe alterne, se lo prendi nel giorno buono alla fine è anche simpatico. Con quell’altro (De Luca, ndr) solo per il ghigno che ha diventa difficile mangiare un piatto di spaghetti con le vongole”.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: RadioPuntoNuovo