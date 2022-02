Ottavi di finale di Conference League. A Nyon le urne per i sorteggi. L’unica italiana in corsa è la Roma. Anche in questo caso le squadre saranno divise in teste di serie e non. Di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo:

Marsiglia-Basilea

Leicester City-Rennes

PAOK-Gent

Vitesse-Roma

PSV-Copenaghen

Slavia Praga – Linz LASK

Bodo/Glimt – AZ

Partizan Belgrado – Feyernoord