Col Barça la nuova maglia: è l’undicesima versione azzurra

La voce circolava in rete già da tempo, ma ecco finalmente la verità: il Napoli presenta una nuova divisa, l’ennesima, stavolta per la notte più dolce di Europa League. Gli azzurri di Luciano Spalletti , questa sera contro il Barcellona allo Stadio Maradona, saranno un po’ meno azzurri: per l’occasione, infatti, verrà utilizzata la nuova divisa “Flame”, già svelata ai tifosi in occasione di San Valentino, ma in una versione alternate, con le rifiniture oro come da tradizione per il club nelle gare internazionali.Un nuovo esemplare, dunque, da regalare al mercato dei tifosi. Nell’anno più proficuo di sempre per il club da questo punto di vista: la nuova “Flame Europa”, infatti è la undicesima versione creata quest’anno in appena sei mesi (quattro in campionato, tre in Europa League, tre dedicate a Diego Armando Maradona e una svelata ad Halloween). Secondo numerosi rumors, inoltre, la divisa svelata oggi non sarebbe l’ultima: il club potrebbe presentare una nuova versione tra qualche settimana da inserire subito sul mercato. Fonte: Mattino.it