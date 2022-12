CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Domani il Napoli Primavera a Pescara in cerca di punti salvezza”

Nel corso del programma di Canale 8 “Linea calcio” condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Ieri sera il Barcellona, ha confermato che è una squadra in grande salute, dove con due tocchi ha creato tante palle gol. In questo momento c’è differenza tra ritmi, fisicità e qualità netta tra il nostro calcio e quello estero. I 2004 della squadra spagnola, per dire della differenza di cultura, sono titolari nella nazionale iberica. In Italia invece non riescono ad emergere, ad eccezione della Roma, come si è visto durante la sfida contro l’Hellas Verona. La Primavera azzurra? Domani si giocherà al Delfino Center la gara salvezza, fischio d’inizio ore 11.00. Per i ragazzi di Frustalupi l’occasione per riscattare la sconfitta dello scorso turno contro la Juventus, ma anche dell’1-3 dell’andata contro gli abruzzesi. Un successo sarebbe linfa vitale per evitare di essere risucchiati nella zona play-out”.

Factory della Comunicazione

La Redazione