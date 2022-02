Attacco – Elmas e Zielinski in confusione contro il Barcellona

ELMAS 4,5 – Pasticcione, mai preciso, va in bambola e Alba se lo divora di continuo. Non dà sostegno in difesa. Nella ripresa viene spostato nella linea a due. Risultato? Zero.

ZIELINSKI 5 – Spesso a uomo su Busquets che però fa quello che gli pare, lascia libero al limite dell’area Pedri sul terzo gol. Un disastro nella gestione di tempi e spazi.

INSIGNE 5,5 – Quello che combina sul calcio d’angolo è errore imperdonabile. Trasforma il rigore, poi è una molla che scatta e torna. Cala vistosamente. Esce tra i fischi.

OSIMHEN 6 – Si prende il rigore. Piqué e Araujo coprono bene la profondità su di lui. Ma ha ardore, voglia, corsa. E’ solo contro tutti. E da un certo momento in poi si stufa anche lui.

Fonte: Il Mattino