Arpaia, giornalista: “Fischi a Insigne? Una delle cose più sbagliate”

Su Radio Marte, è intervenuto Gennaro Arpaia, giornalista, ecco le sue parole: “Ieri gran parte dello stadio, anche le curve, ha lasciato la struttura all’85’ per fare ritorno a casa. Penso sia una delle cose più brutte da vedere. Credo che nemmeno l’ultima delle squadre meriti una cosa del genere, i tifosi vanno allo stadio per tifare. Atteggiamento sbagliato, poi che in queste partite ci sia una componente di pubblico che viene solo per queste partite ci sta. Fischi a Insigne? Una delle cose più sbagliate da fare. Non ci nascondiamo dietro a un dito: questo non è l’Insigne che ricordiamo ma in questi momenti bisognerebbe stare vicini alla squadra.”