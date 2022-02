Ucraina, De Zerbi bloccato in albergo insieme allo Shakthar

Al momento tutti i voli sono cancellati e, dopo l’invasione russa di questa mattina all’ alba italiana, il campionato di calcio è stato ufficialmente sospeso. Lo Shakthar Donetsk, squadra ucraina di maggior riferimento, allenata dall’ italiano Roberto De Zerbi è bloccato al momento in un hotel: allenatore, staff e giocatori sono in attesa di capire cosa fare. Lo si legge su gianlucadimarzio.com.

Intanto il suo vice, Davide Possanzini, a Rete Sport ha dichiarato: «I brasiliani sono in hotel come noi, per noi civili non c’è nulla di preoccupante. Per ora. Ci sono i ragazzi ucraini che sanno di cosa si parla, di cosa si tratta, per loro è davvero dura». In merito ad una partenza ha detto: “Dovevamo partire oggi pomeriggio, per senso di responsabilità e dovere abbiamo scelto di non muoverci prima. Adesso è tutto degenerato. Volevamo andare al confine in macchina, ma non ce la facciamo con un pieno. Sono 700 km. Siamo bloccati qui, la società da stamattina all’alba ci ha fatto lasciare le nostre case per andare in hotel. Siamo al sicuro, stiamo bene e aspettiamo comunicazioni dall’ambasciata.”