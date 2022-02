TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Napoli-Barcellona? Due fattori faranno la differenza”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Football Italia”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Babà o crema catalana? Non me ne vogliano gli amici di Barcellona, ma sono tradizionalista è scelgo la nostra pietanza (ride nd.r). Al di là di tutto credo che stasera conteranno due fattori, il ritmo e la gestione della gara. Sappiamo che è una partita che potrebbe durare oltre i tempi regolamentari e capire i momenti chiave dove colpire gli avversari farebbe molto la differenza. Sulla formazione credo che l’unico dubbio era il terzino sinistro, ma dalle parole di Spalletti credo che giochi Mario Rui per spingere di più in avanti. Sulla gestione dei cambi credo che a Cagliari siano stati fatti al momento giusto, mentre nelle altre partite, si è cercato di tenere la gara, senza rischiare, soprattutto contro l’Inter, per evitare il gol nel finale. La squadra spagnola due mesi fa aveva diversi problemi, compreso una rosa non completa, ora invece ha acquistato elementi validi e che possono sempre fare la differenza. Per palleggio e qualità sa come colpirti in qualsiasi momento della partita, gli azzurri dovranno essere corti e stretti e poi sfruttare le occasioni che ti concederanno”.

La Redazione