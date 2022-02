SSCN – ” Per il Napoli si riprende il filo in campionato domenica con il match contro la Lazio”

Il Napoli è stato battuto dal Barcellona al Maradona per 2-4, dopo una prestazione a dir poco deludente. Questo il commento della SSCN.

Il Barcellona vince al Maradona per 4-1 e passa agli ottavi di finale. Napoli che deve fronteggiare una partenza super dei catalani che si portano sopre per 2-0 dopo un quarto d’ora. La sfida si riapre per un rigore procurato da Osimhen che Insigne infila di precisione. Poi sul finire di tempo Piquè mette una croce sulla storia. Nella ripresa il Barca gioca sul velluto, il Napoli non molla e si oppone ma arriva il quarto gol dopo un’ora di Aubemayang che chiude la gara. Nel finale c’è il bel gol di Politano. Il Barcellona si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Per il Napoli si riprende il filo in campionato domenica con il match contro la Lazio all’Olimpico.