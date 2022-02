SKY – Zielinski: “Usciamo da questa gara con poche certezze”

Delusione ed amarezza sono dipinte sul viso di Piotr Zielinski davanti ai microfoni Sky a fine partita: “L’approccio è stato sbagliato, non si possono prendere due gol così facilmente e in pochissimi minuti. Dovevamo sfruttare meglio gli spazi dietro la loro linea difensiva, invece abbiamo sbagliato tanti palloni in uscita. Loro hanno creato tante occasioni approfittando di questo. Spero, ovviamente che il risultato non crei problemi al nostro umore, in vista della gara di domenica, ma sicuramente usciamo da questa partita con poche certezze. Tra due giorni, però, siamo di nuovo in campo, questa è una fortuna. Dobbiamo dimenticarci questa gara perché non è stata al nostro livello. Il rammarico è che si poteva fare di più, ogni volta che andavamo dietro la linea creavamo qualcosa di più, eravamo più pericolosi, ma lo abbiamo fatto poche volte. Uniamo a questo il fatto che il Barcellona è una grande squadra. Quando muovono bene la palla non è semplice, il pressing non è stato fatto sempre bene e ci ha costretto a correre molto a vuoto”.