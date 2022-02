SKY, Mertens: “Ora non bisogna abbassare la guardia e la testa”

Dries Mertens, al termine della gara del Maradona, interviene ai microfoni Sky: “Peccato, era una bella occasione, uno stadio pieno, peccato davvero, poi, dopo i nostri errori, loro hanno fatto una grande partita. Oggi è stata una giornata dura, ma non dobbiamo abbassare la testa, perchè domenica abbiamo una gara troppo importante. A volte non è questione di mentalità, c’entrano i cambiamenti, gli infortuni, gli avversari…Io dico solo che ne ho vissute tante, dopodomani già dobbiamo partire per Roma perchè abbiamo una chance incredibile da sfruttare. Sicuramente non è un momento facile, ma io so quanto è forte questo gruppo…”