SERIE A FEMMINILE – Per il Pomigliano ottime prestazioni di Dellaperuta e Vaitukaitytė

Esordio con la nazionale U19 per l’italo-americana Tori Dellaperuta, convocata dal tecnico tecnico Enrico Sbardella per lo stage tenutosi in questi giorni. La nostra Tori è stata in campo per ’90 minuti nella sfida amichevole contro il Belgio. Nonostante la sconfitta (0-2) la prova di Dellaperuta è stata una delle più convincenti tra le azzurrine.

Si è conclusa con il quinto posto finale (1 vittoria e 2 sconfitte) la partecipazione della Lituania alla 2022 Turkish Women’s Cup. Tre le protagoniste del torneo Liucija Vaitukaitytė, decisiva nel match vinto dalle lituane contro la Bulgaria, grazie a due splendide reti per la nostra atleta, fresca di nomina come miglior calciatrice lituana del 2021.

Fonte: facebook Pomigliano calcio femminile