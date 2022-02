Ordine pubblico: buoni rapporti tra tifoserie, ma l’allerta resta massima

Stasera ci sarà il Maradona delle grandi occasioni per una sfida europea che bastano i nomi (di squadre e protagonisti) per definire. In città sono attesi circa 600 sostenitori del Barcellona. Non c’è particolare tensione visti i buoni rapporti tra le due tifoserie, ma in ogni caso, l’allerta resta massima: infatti è stata disposto il divieto di vendita di alcolici nei pressi dello stadio fin dal primo pomeriggio. I tornelli apriranno alle ore 18 e, come sempre, il club azzurro ha invitato tutti ad anticipare l’arrivo allo stadio. Saranno un migliaio tra forze dell’ordine e steward.

