O. Damiani, procuratore ed ex Napoli: “Giocare in casa può aiutare. Sarò una partita equilibrata”

Su Napoli-Barcellona

“Partita difficile, inutile negarlo. Giocare in casa può aiutare, ma può essere anche un’arma a doppio taglio perché il Napoli attaccherà e si esporrà. Gli azzurri stanno attraversando un buon momento; i soliti infortuni ma anche dei recuperi importanti. Sarà una partita equilibrata. Il Barcellona non è quello che conoscevamo anni fa, ma resta una grandissima squadra”.

Quanto è importante puntare all’Europa League per il Napoli?

“Le tante partite non aiutano, anche se hai una squadra completa come ce l’ha il Napoli. E’ giusto chiaramente non tralasciare nulla e provare ad andare avanti. Vedremo come andrà a finire”.