Napoli-Malcuit, aggiornamenti sul suo infortunio. Le ultime su Lobotka e Lozano

Ieri mattina il Napoli ha proseguito la preparazione al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista del match di questa sera al “Maradona” contro il Barcellona. L’infermeria in parte si è svuotata con Insigne, Politano e Di Lorenzo, ma si è aggiunto Kevin Malcuit. Il terzino destro francese, come riporta il Corriere dello Sport, ha subito una lesione di basso grado al soleo destro, per il transalpino insomma rischia di stare fermo per 3 settimane. Contro la Lazio, l’auspicio è recuperare Lobotka che ha iniziato a svolgere il lavoro personalizzato. Infine Lozano, il messicano si capirà quando sarà passato il problema alla spalla e poi capire la sua condizione, perciò non è semplice rivederlo in campo a breve, come ha confermato ieri in conferenza stampa mister Spalletti.

La Redazione