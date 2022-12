Mirko Calemme (As): “Fabian Ruiz? Le ultime sul suo futuro. Stasera Insigne non dovrà fare il terzino come in Spagna”

Nel corso di One Station Radio, durane il programma “1 Football club”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il giornalista di As e calciomercato.it Mirko Calemme.

Ipotesi di formazione?

“Scelte abbastanza obbligate. Non mi aspetto grandi differenze né dal Napoli né dal Barcellona. Entrambe han fatto vedere che vogliono andare avanti per quanto stiano lottando in campionato”.

Partita importante per Insigne prima dell’addio “Sì, è una partita importante per Insigne. L’occasione per vincere il primo grande trofeo dal post-Maradona. Lorenzo arriva alla gara in buone condizioni da quel che mi risulta, si è riposato e sta bene. Molti si dimenticano ma, spesso in queste notti, Insigne ha saputo offrire grandi prestazioni. Il Barcellona è in crescita ma dietro scricchiola e, obbligatoriamente, dovrà scoprirsi. Insigne è stato criticato al Camp Nou ma praticamente ha giocato da terzino. Stasera ha un’ottima chance e, certamente, dovrà spingere di più”.

Sulle scelte di Spalletti in Cagliari-Napoli

“Da come ha parlato Spalletti, è evidente che si vuole vincere ogni partita. Qualche giocatore magari non ha voluto rischiare, invece di giocare sul ‘fastidio’. Certo, Fabian e Osimhen in panchina sono state scelte che hanno lasciato perplessità ma poi, ovviamente, bisogna pensare che magari, se avessero giocato, si sarebbero potuti infortunare”

Napoli, più possibilità in campionato o in Europa League?

“Per me Spalletti non fa scelte, e secondo me va bene. Quando il Napoli ha provato a dare importanza ad una competizione, rispetto ad un’altra, poi è rimasto con il cerino in mano. E’ vero che ci sono degli infortuni ma, in una ventina di giorni, dovrebbero recuperare tutti e a quel punto si può competere ovunque. Cerchiamo di giocarcela a viso aperto”.

Il Real guarda in casa Napoli. Voci su Osimhen e Fabian Ruiz? “Onestamente non mi risulta. Mbappé non ha firmato, ma poco ci manca. Vedremo su Fabian Ruiz: le voci dalla Spagna, ad un certo punto, lo hanno sicuramente influenzato. Non è un mistero che piaccia al Real Madrid, così come al Barcellona. Lui non ha mai nascosto di voler tornare a giocare in Spagna. Al momento non vi sono incontri pianificati per il rinnovo, vedremo”. e sarebbe stato peggio”.

