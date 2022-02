Manfredi dà il benvenuto a squadra e sostenitori catalani

«Un caloroso benvenuto nella nostra città al Barcellona ed ai suoi tifosi venuti per ammirare le nostre bellezze ed assistere ad un grande spettacolo allo stadio Maradona. Napoli è da sempre terra di accoglienza, proiettata a confermarsi una grande capitale europea anche grazie ai meriti sportivi». Sono le parole di benvenuto del primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, alla squadra ed ai sostenitori catalani. Anche il Sindaco sarà questa sera allo stadio e con lui gli assessori De Iesu e Cosenza, storici tifosi. In tutto saranno 350 i tifosi catalani che andranno nel settore ospiti, mentre qualche altra fonte parla di circa 600. Sette giorni fa Ada Colau Ballano, il sindaco di Barcellona, non ha avvertito la stessa esigenza. Anche se sulla Rambla piombarono in due giorni almeno cinquemila napoletani.

Il Mattino