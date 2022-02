Malfitano, giornalista: “Spalletti ritroverà diversi giocatori per la partita”

Su Radio Marte, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista, ecco le sue parole: “Spalletti ritroverà diversi giocatori importanti per la partita. Sotto certi aspetti sarà più semplice gestire quel che resta dell’emergenza. La squadra dovrà dare dimostrazione di grande carattere. L’arbitro russo di Napoli-Barcellona? Capirebbe anche eventualmente un gesto forte del rifiutare il suo arbitraggio questa sera. Lo sport non è una zona franca, non si può nascondere sempre dietro la competizione. Questa è una guerra, immaginiamo se malauguratamente uno dei missili finisce in un territorio Nato. Se dovesse andare avanti il conflitto la Polonia andrà a giocare a Mosca contro la Russia? Io penso che loro non ci andranno”.