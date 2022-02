Le curve sono state in silenzio per tutti i 90 minuti, ecco perchè

Il Napoli è stato battuto dal Barcellona per 2-4, dopo una prestazione decisamente sotto tono, ma anche lo stadio Diego Armando Maradona, nonostante l’apertura al 75% della capienza, è stato non quello delle grandi occasioni. Le curve, che finalmente sono tornate allo stadio, sono state in silenzio praticamente tutti i 90 minuti per la scomparsa di un capo ultras della Curva A.