L. Spalletti: “Vogliamo rappresentare i tifosi a modo nostro”

La vita, a volte, è un attimo fuggente, da cogliere al volo: perché quando la storia ti sfila al fianco, e fa avvertire la propria presenza, non si resta insensibili al suo richiamo:

«Chi lotta può perdere, chi non lo fa, non ha possibilità di vincere».

Mentre Napoli-Barcellona lascia che si scaldi l’aria, in un’ora e mezza che non ammetterà divagazioni, Luciano Spalletti scende in campo, porta con sé una citazione per scatenare le emozioni, e scolpisce intorno frasi ad effetto per calarsi in una serata che diventi un poster a futura memoria: «Vogliamo che questo Napoli resti impresso netta testa della propria gente e che la rappresenti con un’espressione indimenticabile. Vogliamo rappresentare i nostri tifosi a modo nostro».

E’ tutto scritto nel destino e basterà aspettare, novanta (o centoventi o chissà quanti) minuti volano: ma quando si comincerà, e bisognerà guardarsi dentro, Spalletti implorerà il Napoli di non smetterla di credere in ciò che ha fatto in questi sette mesi, in cui un’identità nuova è germogliata insieme ad una speranza. «Sappiamo che il Barcellona vorrà comandare la partita e noi dovremo mostrare subito le nostre intenzioni. Non dobbiamo farci costringere ad abbassarci, sarà come trovarsi dentro un video-game una gara: e il primo colpo, dovremmo spararlo noi».

Fonte: A. Giordano (Cds)