L. Marchetti, giornalista: “Potrebbe interessare, ma c’è da capire la situazione di Mertens”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “Olivera è il prescelto? Sì, forse anche più al 90%. Ovviamente se non chiudi un’operazione c’è sempre un piccolo margine di rischio. Per il difensore centrale molto dipenderà dalla cessione eventuale di Koulibaly, che ogni anno è nel mirino delle big ma poi è sempre rimasto. La bottega Verona è molto cara, Tameze e Ilic hanno caratteristiche diverse pur giocando nella stessa zona di campo. Frattesi? Il Sassuolo ha tanti giocatori sul mercato, su di lui però c’è l’Inter prima del Napoli.

Bremer? In pole position c’è l’Inter, poi il Milan, c’è grande concorrenza. Sicuramente il calciatore cambierà casacca, il giocatore è bravo, nel derby di Torino ha messo la museruola a Vlahovic. Oggi l’Inter ha cercato di anticipare i tempi su qualche giocatore ma non ci sono vantaggi incolmabili. Origi? Potrebbe interessare, poi però bisogna capire se il Napoli ha già deciso che Mertens va via. Penso che il Napoli in realtà la riflessione la stia facendo. Sicuramente non prendono una quarta punta, evidentemente si pensa a un cambiamento lì davanti“.

Fonte: Radio Marte