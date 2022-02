L. Marchetti, giornalista: “Andata partita equilibrata. Il Napoli ha accresciuto il proprio spessore”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “La partita dell’andata è stata equilibrata, a mio avviso il Napoli ha accresciuto il proprio spessore. Se oggi c’è quest’ottimismo di fondo, ora c’è un grado di confidenza maggiore. E questo può fare bene anche alla testa dei giocatori. Sapere di non essere inferiori al Barcellona e di avere una chance da giocarsi in casa è importante. Il Barcellona per vincere deve andare a vincere a Napoli e non è semplice. Al momento sarei più preoccupato se fossi un tifoso del Barcellona piuttosto che del Napoli. “

Fonte: Radio Marte