[Formazioni] Napoli-Barcellona: due dubbi per Spalletti. Recupero in difesa per Xavi

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 21,00, il Napoli affronterà il Barcellona per il return-match degli spareggi di Europa League. Per mister Luciano Spalletti due i dubbi da sciogliere. Mario Rui o Juan Jesus per il ruolo di terzino sinistro, con il portoghese in leggero vantaggio. L’altro ballottaggio Elmas-Ounas come esterno destro, il macedone parte favorito. Per il resto recuperati Di Lorenzo, Politano e Insigne. In casa degli spagnoli in difesa c’è il ritorno di Araujo. Dest favorito di Mingueza, mentre in avanti ballottaggio Ferran Torres-Gavi con l’ex City in leggero vantaggio. In attacco infine Adama Trorè e Aubameyang.

Fonte: CdS