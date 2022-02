Federcalcio Ucraina: sospeso il campionato di calcio

Quanto accaduto durante la notte italiana in Ucraina era purtroppo nell’ aria. Non vi è nulla di normale in determinate situazioni, quindi nulla può proseguire in maniera normale. Ciò riguarda anche il calcio. La Federcalcio locale ha il diramato il seguente comunicato, in cui si annuncia la sospensione della competizione: “A causa dell’imposizione della legge marziale in Ucraina, il campionato ucraino è stato sospeso”. La Premier League ucraina sarebbe ricominciata domani, con la gara tra Minaj e Zorya.

SITO: Federcalcio Ucraina