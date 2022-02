Europa League – Lazio pari ma non basta, è eliminata! Atalanta in scioltezza

Niente da fare per la Lazio, missione compiuta invece per l’Atalanta. Sono questi i verdetti della italiane nelle gare di ritorno degli spareggi di Europa League. I biancocelesti pareggiano 2-2 a Roma con il Porto ma non riesce a ribaltare la sconfitta dell’andata per 2-1. La squadra di Sarri va in vantaggio con Immobile, i portoghesi ribaltano con Taremi su rigore e Uribe, nel finale rete di Cataldi ma non basta, la Lazio è eliminata. Tutto facile invece per l’Atalanta, che bissa la vittoria dell’andata, stendendo 3-0 in Grecia l’Olympiacos con Maehle e la doppietta di Malinovski, e conquista senza problemi la qualificazione agli Ottavi