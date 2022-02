Arrivano i primi verdetti ufficiali nelle gare di ritorno degli spareggi di Europa League. Colpaccio del Lipsia che vince 3-1 in casa della Real Sociedad dopo il 2-2 dell’andata e accede agli ottavi di finale. Soffre tanto invece da Siviglia che perde 1-0 in Croazia con la Dinamo Zagabria ma si qualifica qualificazione grazie al successo della andata in Spagna per 3-1