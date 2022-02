Europa League – Borussia pari amaro, è eliminato, avanti Betis e Braga

Ultimi verdetti nelle partite di ritorno degli spareggi di Europa League. Non riesce l’impresa al Borussia Dortmund, che dopo la pesante sconfitta all’andata per 4-2 pareggia 2-2 con il Rangers Glasgow e viene clamorosamente eliminata. Scozzesi agli Ottavi di finale. Basta il pareggio al Betis Siviglia per 0-0 con lo Zenit San Pietroburgo per difendere la vittoria dell’andata per 3-2 e per accedere agli Ottavi. Passa infine anche il Braga, che batte lo Sheriff Tiraspol 2-0 riacciufando il risultato dell’andata e poi ai calci di rigore