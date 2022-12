ESCLUSIVA – I. Mentruit (Mundo Deportivo): “Vi spiego perchè saranno “solo” 500 i tifosi blaugrana al Maradona”

Stasera allo stadio Maradona di Napoli si giocherà la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League fra gli azzurri di Spalletti ed il Barcellona di Xavi. Questa sfida è molto sentita sia per il prestigio dei due club, sia per la grande voglia di entrambi di arrivare in fondo alla competizione, e portare a casa la coppa. Ilnapolionline ha parlato con un’importante, nonchè storica giornalista di Mundo Deportivo, uno dei più noti quotidiani sportivi spagnoli, Imma Mentruit, per capire con lei le scelte che farà Xavi, e l’importanza che lo stesso dà alla competizione.

– I tifosi del Barcellona sentono il calcio come quelli napoletani, e amano la loro squadra in maniera viscerale, proprio come fanno i supporters azzurri. In quanti seguiranno il Barca in trasferta a Napoli?

“Saranno più o meno in 500, un numero che può sembrare poco consistente, ma per la situazione che sta vivendo il Barcellona non lo è. La mancata qualificazione in Champions, e il percorso in Liga hanno generato nei tifosi una sorta di delusione. Il club ha vissuto in passato momenti di gloria, ma ha alternato anche curve discendenti a vittorie importanti. Io ricordo il periodo in cui allenava Crujff, e poi dopo con Guardiola, sono arrivati sempre giocatori importanti, poi la curva discendente, fino ad oggi, momento in cui il Barcellona è vissuto dai tifosi in maniera disincantata. E’ questo il motivo dello scarso numero di supporters blaugrana in trasferta a Napoli, oltre ai problemi legati al Covid, che da noi è ancora vissuto in modo attento”.

A cura di Emilia Verde

