DIRETTA LIVE EUROPA LEAGUE – Napoli-Barcellona. Gli spagnoli in campo al Maradona (Video)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Karasev (Russia); Ass1: Demshko (Russia); Ass2: Lunev (Russia); IV: Levnikov (Russia); VAR: Van Boeke (Olanda); AVAR: Higler (Olanda)

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 21,00, si giocherà il return-match dello spareggio di Europa League, tra il Napoli e il Barcellona. All’andata la gara è terminata 1-1, quindi per passare il turno, il pari non basterà, ma ottenere il successo, altrimenti si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. In casa azzurra: out: Tuanzebe, Malcuit, Lobotka, Anguissa e Lozano. Per gli spagnoli out: Umtiti, Leinglet, Sergi Roberto, Balde e Deapy. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco