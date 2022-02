DIRETTA LIVE EUROPA LEAGUE – Napoli-Barcellona. (1-4) azzurri nel baratro

Premere f5 per gli aggiornamenti

75′ – Nel Barcellona escono Traore, Pedri e Aubameyang Ed entrano Dembele, Nico e De Jong

74′ – Nel Napoli esce Osimhen Ed entra Ghoulam

73′ – Nel Napoli escono Zielinski e Fabian ed entrano Mertens e Ounas.

71′ – Lancio di Insigne per Osimhen Che Calcia in diagonale, palla sul fondo

62′ – Nel Barcellona esce Busquets Ed entra Gavi

59′ – Gol del Barcellona, cross di Traore, tiro al volo di Aubameyang e Meret e’ battuto

56′ – Ammonito Zielinski

54′ – Traore’ Cerca un lob, Meret con colpo di Reni Elvita il peggio

51′ – Insigne serve Zielinski che sta per calciare, si salva il Barcellona in angolo

Sara’ il Napoli a date il calcio d’avvio alla ripresa

46′ – Dopo un minuto termina il primo tempo

44′ – Gol del Barcellona, tiro di Pique, palo e rete

33′ – Tiro di Ferran Torres, blocca Meret

32′ – Scatto di Insigne, arriva al limite dell’area e tira, palla sul fondo, Osimhen si arrabbia

27′ – Errore di Koulibaly, Ferran Torres serve Aubemeyang Che Calcia, tiro deviato in angolo

22′ – Gooollllll – Insigne tasforma il rigore.

21′ – Il VAR assegna il rigore per fallo di Ter Stegen su Osimhen

17′ – Tiro di Pedri dai 25 metri, palla sul fondo

13′ – Raddoppio del Barcellona, Tiro a giro di De Jong, nulla da fare per Meret

8′ – Gol del Barcellona, contropiede di Traore, palla per Jordi Alba Che Tutto solo batte Meret.

Il calcio di avvio è del Barcellona

I due capitani. Per il Napoli, maglia blue, Insigne. Per il Barcellona, casacca gialla, Sergio Busquetz

20,44 – Napoli e Barcellona rientrano negli spogliatoi

I giocatori della SSC Napoli e del Barcellona prima dell’inizio della partita, mostreranno uno striscione con il messaggio ‘STOP WAR’!

Meret: “E’ una delle partite più importanti da me giocate. Che vinca il migliore”

20,30 – Cori e canzoni in nome di Maradona

Giuntoli: “Osimhen in campo è importante per noi e i ragazzi, ci aspettiamo qualcosa di importante da Insigne. La nostra volontà è sempre quella di fare la gara, non sempre ci riusciamo”

20,24 – Ingresso a seguire, tra I fischi, il Barcellona

20,23 – Entra per la fase di riscaldamento il Napoli

20,17 – Ingresso, tra I fischi, gli estremi Difensori del Barcellona

19,49 – Ingresso in campo del Napoli in tuta per testare il terreno di gioco

19,43 – Discreta presenza di pubblico in attesa del pienone



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. Allenatore: Xavi.

19.20 – Il Barcellona è arrivato allo stadio Diego Armando Maradona

Arbitro: Karasev (Russia); Ass1: Demshko (Russia); Ass2: Lunev (Russia); IV: Levnikov (Russia); VAR: Van Boeke (Olanda); AVAR: Higler (Olanda)

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 21,00, si giocherà il return-match dello spareggio di Europa League, tra il Napoli e il Barcellona. All’andata la gara è terminata 1-1, quindi per passare il turno, il pari non basterà, ma ottenere il successo, altrimenti si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. In casa azzurra: out: Tuanzebe, Malcuit, Lobotka, Anguissa e Lozano. Per gli spagnoli out: Umtiti, Leinglet, Sergi Roberto, Balde e Deapy. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

