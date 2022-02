Ci sarà il tutti in campo per Napoli-Barcellona: anche in chiaro

Serata di calcio europeo al Maradona. Visto il blasone dell’ avversario la si può definire serata di gala, una partita che avrà, a far da cornice, uno stadio delle grandi occasioni. (75% di capienza per le regole anti Covid). La partita sarà trasmessa sia su Sky, ai canali 201 e 252 che sulla piattaforma DAZN. Inoltre, la tv permetterà a tutti di essere in campo, perchè sarà visibile anche in chiaro al Canale Tv8 del digitale terrestre. L’appuntamento con chiunque voglia esserci è per le ore 21.00. Si alzi il sipario su Napoli/Barcellona