Xavi, tecnico Barcellona: “Imporremo il nostro gioco, ci teniamo a far bene”

Xavi, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domani tra il suo Barça e il Napoli, valido per il ritorno dei playoff di Europa League:

“Affronteremo il Napoli come se all’andata avessimo vinto noi. Il Napoli farà molto pressing, ma noi dovremo imporre il nostro gioco. Il Napoli potrà contare sull’appoggio del suo pubblico, che si farà sentire. Siamo pronti per questo impegno importante, sarà una battaglia. L’eliminazione un fallimento? Il Napoli è una squadra da Champions, ma non andare avanti sarebbe un enorme delusione, perché ci teniamo a fare bene in Europa, ce la giocheremo. Siamo in una fase positiva, anche grazie ai giovani come Gavi e Nico, però manca ancora qualcosa per tornare ai livelli di prima. Le sensazioni sono buone. Dembelè? Si è allenato al massimo, da professionista quale è. E’ un onore poter giocare nello stadio intitolato a Diego. Maradona è stato un riferimento per tutti. Purtroppo per lui, negli ultimi decenni è arrivato Messi, il miglior calciatore di sempre. Diego si è dimostrato il top al mondo nella sua epoca.“