Xavi: “Maradona? Se non ci fosse stato Messi anche oggi sarebbe lui il migliore di tutti i tempi”

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con il Napoli al Maradona. “E’ un onore giocare al Maradona, un giocatore che ha emozionato tutti. Se non ci fosse stato Messi anche oggi sarebbe lui il migliore di tutti i tempi. Fare una bella partita in questo stadio è per noi una grande motivazione”. Il tecnico del Barcellona Xavi presenta così la sfida contro il Napoli, ritorno dei playoff di Europa League. “Il Napoli farà molto pressing, dovremo dominare la partita, imporre il gioco col possesso palla. Il Napoli è una squadra da Champions ed è in lotta per lo scudetto. Avrà dalla sua lo stadio, un tifo importante. Sarà una battaglia”.