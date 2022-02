Ultime Napoli – Politano e Di Lorenzo si, Insigne ni

In casa Napoli, da ieri, si è iniziata la preparazione al “Training Center Konami” di Castel Volturno, la sfida contro il Barcellona. Per il return-match degli spareggi di Europa League contro gli spagnoli, ci sono importanti notizie dall’infermeria per mister Spalletti. Di Lorenzo ieri ha fatto gli accertamenti, dopo la botta alla testa presa a Cagliari, esito negativo e sarà disponibile per il match del “Maradona”. Stesso discorso vale per Matteo Politano, come riporta il Corriere dello Sport, che ieri per la prima volta si è allenato in gruppo, ma è pronto per essere convocato per la gara contro il Barcellona. Infine Lorenzo Insigne, il capitano ieri si è allenato in palestra. Oggi farà il test decisivo e poi Spalletti, deciderà se convocarlo oppure no.

La Redazione