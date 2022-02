Simeone, consigliere comune Napoli: “La miglioria dello stadio è importante”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli e presidente commissione infrastrutture, ecco le sue parole: “Bisognerebbe fare manutenzione ordinaria e straordinaria dello Stadio Maradona, poi c’è l’obiettivo del museo Maradona a cui tengo tanto. Ci sarebbe un ritorno economico ma lo faccio anche da tifoso. Non ci vuole 1 milione e mezzo di euro, molto meno. Poi noi cittadini e tifosi lo riempiremo di cimeli e ricordi. Un fatto emozionale. Il museo avrebbe una risonanza internazionale, Maradona è Maradona. Non ne faccio una questione di priorità politiche, ma di esigenze oggettive. La miglioria dello stadio è una cosa importante. Abbiamo bisogno di fondi importanti, altro che 1 milione e mezzo, per la manutenzione dello stadio. La certezza di mettere in piedi investimenti seri c’è. Non dobbiamo farli diventare sporadici e per riuscirci servono soldi in cassa. Spendere questi soldi per fare solo il sottopassaggio non ha senso, a questo punto meglio il museo che dà anche un ritorno economico. Possiamo anche condividere o non condividere le idee, l’importante è che si arrivi ad un obiettivo comune”.