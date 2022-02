SERIE B RISULTATI – Clamoroso tonfo interno per il Lecce. Doppio R. Insigne per il Benevento

Il mercoledì di serie B verrà ricordato per la clamorosa sconfitta casalinga della capolista Lecce contro il Cittadella per 1-2. Ne approfittano il Benevento e il Brescia. I campani vincono per 5-0 contro il Como, doppiette per Roberto Insigne e Forte, mentre i lombardi battono 2-0 l’Ascoli. Vittoria casalinga per il Frosinone per 3-0 ai danni della Reggina, infine rocambolesco 3-3 nel derby calabrese Crotone-Cosenza.

Risultati serie B

Benevento-Como 5-0

Brescia-Ascoli 2-0

Crotone-Cosenza 3-3

Frosinone-Reggina 3-0

Lecce-Cittadella 1-2