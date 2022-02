Per Ottavio Bianchi la lotta scudetto non è ancora iniziata

Dalla lunga intervista rilasciata da Bianchi a “Il Mattino” (clicca qui per la versione integrale):



C‘è la lotta scudetto…«Beh, direi che la lotta scudetto non è ancora cominciata. Non c’è ancora la squadra che tira la volata: sono ancora tutte lì che si studiano e in primavera avrà la meglio chi ha i giocatori più in condizione e meno infortuni. Da questo punto di vista, chi è dentro le coppe potrebbe essere svantaggiato in ottica scudetto. In una settimana puoi perdere tutto. Per ora, però, Napoli, Inter e Milan sono stesso livello».

B. Majorano (Il Mattino)