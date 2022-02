Per Ottavio Bianchi giocare in casa è quasi uno svantaggio

Che partita si aspetta?«Giocare in casa è quasi uno svantaggio, perché se sbagli una geometria o un movimento, ti puniscono. Penso sempre che la tattica micidiale sia sempre la ripartenza e il contropiede. Tutte le squadre che giocano in casa sono portate a fare come il pugile che perde per attaccare, si dimentica di fare bene la guardia e finisce ko. In casa devi fare molta attenzione e il Napoli è attrezzato per affrontare il Barcellona»

B. Majorano (Il Mattino)