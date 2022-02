Napoli/Barcellona, come si prepara? Bianchi è secco nella risposta

Dalla lunga intervista rilasciata da Bianchi a “Il Mattino” (clicca qui per la versione integrale):

Ma come si preparano partite delicate come quella di domani sera?«Certe sfide danno un tale risalto internazionale che inconsciamente i giocatori sono già pronti. Non devi prepararle. I giocatori dal punto di vista psicofisico le preparano da soli. Questo perché giochi contro i migliori, anche se adesso il Barcellona è il fase di ricostruzione e non ha nulla a che fare con quello che ha dominato per anni in Europa. Ma è sempre una squadra di prestigio e molto titolata. Per i giocatori basta il nome dell’avversario ad essere motivante».

B. Majorano (Il Mattino)