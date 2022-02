Napoli ai piedi di Osimhen. Il nigeriano con il Barcellona nel mirino

A Cagliari, nel post-partita, Luciano Spalletti ha detto in conferenza stampa, che Victor Osimhen era stato in dubbio per la convocazione contro i sardi. Alla fine lo ha messo in campo negli ultimi 20 minuti ed ha realizzato il gol del pareggio a 3 minuti dalla fine. Il nigeriano è ormai diventato fondamentale per il gioco degli azzurri, infatti con lui in campo, la squadra ha spesso segnato gol pesanti e in Europa League ha già realizzato 4 reti nelle prime tre sfide. Al “Camp Nou” ha avuto una palla gol, parata di Ter Stegen, per il resto un paio di movimenti nella ripresa, anche se la squadra non lo ha seguito in tempo. Domani sera per l’ex Lille contro gli spagnoli, secondo il Corriere dello Sport, sarà l’occasione per ritrovare la via della rete in campo internazionale e farlo contro la compagine di Xavi, gli darebbe quella spinta in più per il finale di stagione. Spalletti e i tifosi azzurri ci contano, perchè avere Osimhen fa sempre un certo effetto e crea apprensione agli avversari.

La Redazione