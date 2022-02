Maradona Jr: “Fino ad oggi il club non mi ha invitato alla gara. Non ne faccio un problema…”

Non sarà allo stadio che porta il nome di suo padre domani sera per Napoli-Barcellona. «Fino a oggi il club non mi ha invitato allo stadio per la gara. Non ne faccio un problema: se mi invitano, sono felice, se non lo fanno non succede nulla» le parole di Diego Armando Maradona Jr, figlio del Pibe che parla: «Forse il presidente Aurelio De Laurentiis ha qualche problema nei miei confronti, ci sono state delle incomprensioni nei passati mesi tra le statue, le maglie…per me non erano un omaggio. Non ho nemmeno ricevuto una maglietta “dedicata” a mio padre, l’unica che ho me l’ha regalata Politano».«Ho omaggiato la statua del Comune per la gente, non quella messa negli spogliatoi che non vede nessuno e che non è stata condivisa con noi figli. Non ho problemi con loro, semplicemente non me la sono sentita. Ma con Luciano Spalletti, Edo De Laurentiis e la squadra ho un buon rapporto» ha continuato Diego Jr. «Anche Xavi mi ha invitato a vedere gli allenamenti del suo Barcellona è stato tra i migliori al mondo e oggi è bravo anche come allenatore».

Fonte: ilmattino.it