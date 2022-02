Libero – Ospina-Meret, un ballottaggio che sembra giovare poco ad entrambi

Chissà chi ci sarà in porta contro il Barcellona domani, ma una cosa è certa, almeno stando a quanto scrive oggi Libero, il ballottaggio fra Ospina e Meret tra i pali del Napoli non giova a nessuno dei due. “Ospina che peraltro era fresco di papera nello scontro diretto della sua nazionale contro il Perù, a inizio febbraio: un buco lasciato aperto sul primo palo all’84’, rete di Edison Flores e cafeteros con un piede e mezzo fuori dal Mondiale. Ospina che a Napoli sembra sempre avanti nelle gerarchie a Meret, ma mai nelle presenze né per prestazioni, tanto che a fine campionato scorso era stato molto vicino all’Atalanta. Invece è restato, per un ballottaggio che sembra giovare poco sia a lui sia al portiere azzurro”.

